Meer winst Conservatrix

In 1999 was het winstcijfer al met 50% gestegen tot f 1,8 mln. Redenen zijn een verdere verlaging van de provisies door een verdere productiedaling en een gedaalde toevoeging in de technische voorziening. Voor de komende jaren verwacht Conservatrix nog meer winstgroei, omdat de belastingdienst een andere manier van het boeken van de zogeheten eerste kosten voorschrijft. “Dit zal in eerste instantie de winst opdrijven.”

Daar komt een flinke kostenstijging tegenover te staan, door optuiging van de marketingafdeling. De directie van de Baarnse levensverzekeraar, de gebroeders Ewoud en Boudewijn Henny, kondigt onder meer de aanstelling aan van een marketingmanager, een productmanager, een P&O-manager en automatiserings- en buitendienstmedewerkers. “Om in deze competitieve markt te blijven meespelen en te groeien is een sterk team nodig”, zo luidt de motivatie. In 2002 worden de eerste resultaten verwacht.

Overigens stelde Conservatrix vorig jaar zomer al Hans Buitenhuis aan als commercieel directeur. Buitenhuis werd ongewild bekend door de affaire met zorgverzekeraar Nuts. In het jaarverslag laat Conservatrix de naam Nuts opvallend genoeg onvermeld; aan het verleden van Buitenhuis bij Generali en het GAK wordt wel aandacht besteed.

Het brutopremie-inkomen van Conservatrix – gelieerd aan de uitvaartverzekeraars Nuvema en Hooghenraed – bedroeg vorig jaar f 16,1 (14,9) mln, waarvan f 12,7 (12,1) mln periodiek en f 3,6 (3,0) mln ineens. De provisiebetalingen liepen andermaal flink terug, nu tot f 0,88 (1,65) mln.