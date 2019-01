Meer premie en winst Klaverblad

Het jaar 2001 is voor Klaverblad succesvol geweest. Zowel het brutopremie-inkomen als de nettowinst van de maatschappij namen aanzienlijk toe.

Mede door het uitblijven van zeer grote schadeclaims, zoals in 2000 (Enschede), steeg de nettowinst van Klaverblad vorig jaar met 18,9% naar e 14,5 (12,2) mln. De brutopremie-omzet groeide met 18,6% (11%) tot e 114,3 (96,4) mln, waarvan e 112,3 (94,9) mln voor eigen rekening.

Het schadebedrijf boekte een brutopremie van e 95,2 (87,3) mln, onder meer door betere resultaten in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het levenbedrijf kwam uit op een brutopremie van e 19,1 (9,1) mln, meer dan een verdubbeling die mede tot stand kwam door wijziging van het eigen pensioencontract. “Exclusief dit contract bedroeg de groei van de totale geboekte premie niet 18,6% maar 13,4%”, zegt directeur Hans Ziedses des Plantes in een toelichting op de jaarcijfers.

Het technisch resultaat (exclusief opbrengst eigen vermogen) van Klaverblad beliep eind vorig jaar e15,4 (12,4) mln, een toename van 24,2%.

De bedrijfskosten van de maatschappij groeiden met 16,4% naar e 36,4 (31,3) mln.