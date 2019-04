Meer meldingen fraude in reisverzekeringen

Bij het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf zijn in het derde kwartaal ruim tweemaal zoveel zaken gemeld als een jaar eerder, meldt het Verbond van Verzekeraars. Vooral het aantal meldingen in de reisbranche is gestegen.

In totaal werden 389 fraudezaken gemeld; een jaar eerder waren er nog 158 meldingen. Het aantal fraudemeldingen met betrekking tot reisverzekeringen steeg in het derde kwartaal naar 110, tegen 43 in het tweede kwartaal. Dat wordt volgens het Verbond vooral veroorzaakt door een proef die is opgezet samen met het Openbaar Ministerie met het doel reisfraude inzichtelijker te maken.

De fraudezaken werden gemeld door 39 van de 114 aangesloten verzekeraars. In het tweede kwartaal van 2003 werden in totaal 357 fraudemeldingen gedaan door 41 verzekeraars.