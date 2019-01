Meer levenpolissen, minder premie

De productie van nieuwe individuele levensverzekeringen is in april in termen van premie-omzet lager uitgevallen dan in 2001. Volgens de jongste cijfers van het CBS bleef de teller staan op e 486 mln premie: 18% minder dan de maand ervoor en 7% minder dan in april 2001. Het aantal polissen dat in april tot stand kwam, bedroeg 112.400: 8% méér dan een maand daarvoor en slechts 3% minder dan april 2001.

Vooral de koopsomproductie laat het dit jaar afweten. Zo bleef de premie-omzet in uitgestelde lijfrenten steken op e 123,4 mln: 11% lager dan een jaar geleden. Het eerste kwartaal had overigens nog een daling van -35% te zien gegeven. Ook de direct ingaande lijfrenten leveren vooralsnog minder premie op: de maand april bleef met e 207 mln premie 12% achter op 2001. Het eerste kwartaal stond die score al op -20%.

De verkoop van nieuwe spaarkasovereenkomsten leverde in april e 4,1 mln premie op: bijna eenderde minder dan vorig jaar.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x .1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Maart 2002 Guldenscontracten 45,6 1.522,6 22,2 9,7 12,1 750,9 365,6 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,0 397,4 5,5 3,8 0,1 28,8 7,8 Pensioen uitgesteld 1,3 241,8 6,2 2,1 0,1 12,5 8,6 Lijfrente uitgesteld 1,6 74,7 2,3 1,5 4,1 148,0 95,5 Direct ingaande rente – – – – 5,5 458,2 237,9 Levenslang bij overlijden 25,6 100,0 2,6 0,1 0,5 1,8 2,1 Spaarverzekering 1,7 45,0 1,9 2,1 0,3 20,8 11,4 Risicoverzekering 11,2 656,9 3,4 0,1 1,4 79,6 1,1 Overig 0,3 6,6 0,2 – 0,1 1,1 1,3 Beleggingseenheden 42,2 2.137,7 64,0 38,5 4,5 178,9 89,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,3 1.036,4 21,9 15,2 0,1 4,3 2,0 Pensioen uitgesteld 2,8 272,6 7,5 4,3 0,2 7,7 5,8 Lijfrente uitgesteld 13,4 557,8 17,7 4,6 3,5 92,5 53,9 Direct ingaande rente – – – – 0,3 64,3 17,2 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 13,8 217,6 15,1 12,9 0,4 9,6 9,7 Risicoverzekering 0,4 38,4 0,6 0,2 0,0 0,4 – Overig 1,4 14,9 1,3 1,3 0,0 0,1 0,3 April 2002 Guldenscontracten 53,5 1.640,8 23,5 10,8 9,9 553,7 280,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,1 386,3 5,6 4,3 0,0 0,4 0,0 Pensioen uitgesteld 1,6 297,0 7,0 4,9 0,2 17,3 12,0 Lijfrente uitgesteld 1,5 63,0 1,9 0,5 2,9 107,0 62,1 Direct ingaande rente – – – – 4,8 342,6 192,6 Levenslang bij overlijden 31,6 148,4 3,7 0,1 0,5 2,5 2,2 Spaarverzekering 2,1 54,8 2,1 1,0 0,2 10,9 5,5 Risicoverzekering 12,4 685,0 3,0 0,0 1,0 70,2 4,4 Overig 0,3 6,3 0,2 0,0 0,3 3,0 1,6 Beleggingseenheden 45,2 2.011,3 65,4 36,5 3,8 117,0 69,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,5 1.060,3 21,1 14,1 0,1 5,2 2,0 Pensioen uitgesteld 3,8 298,5 9,3 4,5 0,1 9,1 4,1 Lijfrente uitgesteld 11,9 335,2 15,0 5,1 2,9 47,9 38,8 Direct ingaande rente – – – – 0,3 46,3 14,1 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 17,8 266,8 18,0 11,4 0,4 8,4 9,6 Risicoverzekering 0,4 30,6 0,4 0,0 – – – Overig 1,9 19,9 1,6 1,4 0,0 0,0 0,5 (bedragen in e mln)

Nieuwe spaarkasproductie 2001 2001 2002 2002 Maart April Maart April Spaarpremie ineens 1,0 1,4 0,7 0,5 Spaarpremie periodiek 4,4 3,9 2,8 3,1 Risicopremie ineens 0,1 0,2 0,1 0,1 Risicopremie periodiek 0,6 0,6 0,4 0,4 (x e mln)

Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Maart 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,3 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,7 75,4 1,6 0,3 Zonder clausule 2,4 34,3 1,9 0,2 Totaal 4,1 109,9 3,5 0,5 April 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,2 58,0 1,1 0,2 Zonder clausule 3,6 42,5 2,5 0,3 Totaal 4,9 100,5 3,6 0,5 (bedragen in e mln)

Spaargelden 2001 2001 2002 jaar november december januari februari maart Tegoed op deposito’s (begin) 134,2 150,7 150,7 152,9 154,6 155,2 Stortingen 121,3 11,6 7,9 9,5 8,7 7,0 Terugbetalingen 106,0 11,7 7,6 8,1 8,2 6,6 Spaarverschil 15,3 -0,2 0,4 1,4 0,5 0,4 Rente 3,3 0,2 1,8 0,4 0,0 0,0 Besparingen 18,6 -0,0 2,2 1,8 0,5 0,4 Tegoed op deposito’s (eind) 152,9 150,7 152,9 154,6 155,2 155,6 (x e mld; bron: De Nederlandsche Bank)