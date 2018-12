‘Medische noodzaak’ vervallen bij Optimaal van De Amersfoortse

Op de Ziektekostenverzekering Optimaal, de meest uitgebreide ziektekostenpolis van De Amersfoortse, is de medische noodzaak vervallen. Dat betekent een uitbreiding op de dekking. Voor bijvoorbeeld plastische chirurgie is nu een verwijzing van de arts voldoende. De wijzing kan ook een ruimere dekking op fysiotherapie en andere therapieën inhouden. Wel blijft hierbij het in de polis genoemde maximum aantal behandelingen van kracht. Volgens De Amersfoortse was de Optimaal voor de wijziging “reeds een van de meest uitgebreide ziektekostenverzekeringen van ons land”.