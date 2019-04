Medisch adviseur Aegon in de fout met luchtbrug Thailand

Aegon heeft zijn medisch adviseur Coco Baggelaar teruggefloten die in een dagblad ten onrechte beweerde dat Aegon een medische luchtbrug naar Bangkok (Thailand) ging opzetten.

In een groot artikel op de frontpagina van het Algemeen Dagblad van begin augustus, zei medisch adviseur Coco Baggelaar dat Aegon van plan was verzekerden de mogelijkheid te bieden van een behandeling in Bangkok. De verzekeraar zou daarover afspraken hebben gemaakt met Bumrungrad, een privékliniek die veel buitenlanders behandeld en die qua luxe meer lijkt op een vijfsterrenhotel dan op een ziekenhuis. Het zou onder meer gaan om knie- en heupoperaties en om tandheelkundige behandelingen. Uit het artikel kon worden opgemaakt, dat de medisch adviseur van Aegon de kliniek met eigen ogen had gezien en met de staf had gepraat. Baggelaar ontvouwde in het Algemeen Dagblad een bijzonder feestelijk plan: de verzekerden konden geheel op kosten van Aegon samen met een partner naar Thailand reizen en konden na de behandeling eveneens op kosten van Aegon een week vakantie houden om bij te komen. Een en ander zou worden gerealiseerd via Hetty Care, een bedrijf dat sinds mei van dit jaar bemiddelt bij reizen naar het Bumrungrad Hospitaal.

Volgens Baggelaar was het feestplan bedoeld voor verzekerden met een aov en voor mensen met een ziekteverzuimverzekering. “Ook Aegon zelf spint er garen bij, want die moet de uitkering doorbetalen zolang de ondernemers arbeidsongeschikt zijn.” In het artikel staat ook, dat “zorgverzekeraars die uiteindelijk de kosten van de behandeling moeten vergoeden, van Aegon een bonus krijgen om mee te werken.” Aegon voert zelf – afgezien van Aemergo, de polis voor medische behandeling in de VS – namelijk geen ziektekostenverzekeringen maar voert de polissen van ONVZ.

Zeepbel

Het plan van Baggelaar blijkt een zeepbel. “We hebben helemaal geen plannen”, zegt woordvoerder Ben Wouters. “Baggelaar loopt met ideeën rond en heeft die bij Aegon Schade Bedrijven aangekaart. We zijn daar echter nooit verder mee gekomen. En willen dat ook niet. Volgens Wouters is men dus intern zelfs niet aan de vraag toegekomen om welk soort verzekeringen en verzekerden het moest gaan. Er is nooit gepraat over een aparte Thailand-polis – analoog aan Aemergo, de polis voor de VS – en we hebben ook niet overlegd met ONVZ, de risicodrager van de Aegon-ziektekostenpolissen.

De medisch adviseur is inderdaad in het Bumrungrad Hospitaal geweest maar op persoonlijke titel tijdens een vakantie. “Nee, wij hebben die vakantie niet betaald”, zegt Wouters desgevraagd.

In de rectificatie die het Algemeen Dagblad plaatste, spreekt Rob Doeven, directeur/oprichter van Hetty Care er zijn boosheid en teleurstelling over uit dat het plan een zeepbel blijkt. “Wij hebben samen, zelfs in Thailand met de voltallige directie van het Bumrungrad Hospitaal erbij, uitvoerig hierover gesproken. Ik hoor Baggelaar nog zeggen, dat zij konden rekenen op een flink aantal Aegon-klanten.”

Medisch toerisme naar Thailand populair

Vanuit diverse landen is medisch toerisme naar Thailand populair. Het luxueuze Bangkokse privé-ziekehuis Bumrungrad bijvoorbeeld, behandelt jaarlijks een half miljoen mensen van wie ongeveer de helft uit het buitenland. Ook in ons land wordt, door de wachtlijsten voor bepaalde behandelingen, een behandeling in Thailand steeds meer overwogen. Het bureau Hetty Care bemiddelt bij zulke behandelingen. De Jong Intra Vakanties wil in 2003 geheel verzorgde medische reizen gaan aanbieden. De touroperator kan hiervan nog geen voorbeelden geven. “Wij gaan dit namelijk doen via onze agent in Bangkok.” Hetty Care meldt op de website www.hettycare.com dat er afspraken zijn gemaakt met bepaalde zorgverzekeraars. Bij Zorgverzekeraars Nederland is daarvan niets bekend. Woordvoerder Walter Annard: “Er is op brancheniveau niet over gesproken. Of een verzekeraar in bepaalde gevallen de kosten wil vergoeden, en welke kosten precies, is bedrijfsbeleid. Om de kosten vergoed te krijgen, moeten verzekerden in ieder geval altijd toestemming van hun verzekeraar hebben.”