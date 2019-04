Opleidingsinstituut Nibe-SVV houdt in januari een driedaagse Masterclass hypotheken, die deelnemers verbanden en afhankelijkheden leert zien tussen de verschillende onderdelen van het hypotheekproces.

Nibe-SVV mikt hiermee op het grote intermediair en middelmanagement en staf van hypotheekverstrekkers. Managementconsultant Tom van der Geest laat onder meer marktontwikkelingen en distributie, risicomanagement, funding en securitisatie de revue passeren. Verder schetst hij een toekomstperspectief voor de komende drie tot vijf jaar.

De masterclass kost e 1.500 en vindt plaats in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek op 12, 20 en 26 januari 2005 van 9.30 tot 16.30 uur. De driedaagse wordt herhaald op 13, 20 en 27 april. Informatie en inschrijving: Nibe-SVV Cursistendesk, tel: 020-520.85.34 of e-mail: cursist@nibesvv.nl.