Makelaarstak van Hienfeld over naar MontClair Groep

Met de verkoop van Eickhoff aan MontClair Groep (vijf medewerkers) ontstaat een nieuwe combinatie van twintig medewerkers onder leiding van een tweehoofdige directie, algemeen directeur Arnold Klapwijk en Pim Botter. Botter was tot begin deze maand medeaandeelhouder van Hienfeld. Hij heeft een belang van 50% genomen in MontClair. De andere helft van de aandelen is in handen van Klapwijk. De medewerkers van MontClair trekken op kortst mogelijke termijn in bij het personeel van Eickhoff in Amsterdam.

Klapwijk, eind vorig jaar opgestapt bij Meeùs wegens verschil van inzicht in het beleid, ging per 1 april vorig jaar van start met MontClair. Dit makelaarskantoor in bedrijfsmatige verzekeringen werkte daartoe samen met Risk-Q, een specialist in risicopreventie in Houten. “In het kader van deze samenwerking werd de mid- en backoffice door Risk-Q verzorgd, zodat MontClair zich helemaal kon richten op de commerciële activiteiten”, aldus Klapwijk.

AS&P Holding, waaronder MontClair en nu Eickhoff vallen, wordt in de loop van dit jaar omgedoopt. Klapwijk: “De nieuwe naam is nog niet bekend”.

Logische stap

Het afstoten van de assurantiemakelaardij door Hienfeld Assuradeuren is volgens algemeen directeur Bob Botter een logische stap. Het in 1992 overgenomen makelaarsbedrijf (vijftien medewerkers) kreeg onder de vleugels van Hienfeld nooit echt de kans zich voluit te ontplooien. “Feitelijk heeft de assurantiemakelaardij er enigszins bij gehangen”, zegt Botter. “Als één van de laatste zelfstandige volmachtbedrijven werken we samen met een groot aantal assurantiemakelaars die het eigenlijk niet erg leuk vinden dat we een huismakelaar erop na hielden. Eickhoff mocht nooit fanatiek acquireren om te voorkomen dat klanten bij andere makelaars zouden worden weggehaald.”

Hienfeld (55 medewerkers) boekte over 2002 een provisie-inkomen van e 7,5 (6,3) mln, mede door de overname van de Nederlandse exedent & health-portefeuille (vijf medewerkers) in september vorig jaar van XL Winterthur. Het nettoresultaat van Hienfeld werd in 2002 bijna verdubbeld tot e 1,5 (0,8) mln. Hienfeld heeft vijftien volmachten van schadeverzekeraars.

Arnold Klapwijk: “De naam van de nieuwe holding van MontClair en Eickhoff is nog niet bekend”.