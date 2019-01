Maand gratis ongevallendekking

Centraal Beheer trekt consumenten over de streep voor het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering door te schermen met een maand lang gratis ongevallendekking (van e 136.134).

De Overlijdens-Risicoverzekering zelf kent een looptijd van twintig jaar. Overlijden binnen die periode levert een uitkering op e 37.375,64 bij een maandpremie van e 10 en een uitkering van e 62.533,02 bij een maandpremie van e 15. De uitkering is belastingvrij benadrukt Centraal Beheer. In een kleiner lettercorps wordt vermeld dat uiteraard de vermogensrendementsheffing wel op het uitgekeerde kapitaal van toepassing is.