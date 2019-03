London in actie voor verkoop auto- en recreatiepolissen

De reis-, motor-, caravan/kampeerauto- en bootverzekering zijn zaken die in toenemende mate worden verzekerd door de consument, meent London. De maatschappij wijst daarbij onder meer op het groeiend aantal 55-plussers dat meer vrije tijd krijgt en meer geld beschikbaar heeft.

London wil tot en met eind juni de productie van nieuwe motorrijtuigen- en recreatieverzekeringen via het intermediair vergroten. Dit moet onder meer bereikt worden door bonuspunten aan het intermediair te verstrekken, waarmee gespaard kan worden voor incentives. Het actiepakket dat is toegezonden aan 1.800 tussenpersonen bestaat uit een verkoopbrief, consumentenfolder met productinformatie, poster en display.

Per nieuwe polis krijgt een kantoor minimaal 15 en maximaal 75 bonuspunten cadeau. Zijn er minimaal tien nieuwe polissen gesloten, dan mag de tussenpersoon de punten inwisselen. De bonuspunten zijn tot 1 juni 2003 inwisselbaar.

Belastingdienst

De incentives variëren van een dagdeel introductieduiken (200 bonuspunten) tot een week op stap met een kampeerauto (4400 bonuspunten). Andere evenementen voor een of twee personen zijn onder meer: een cheque voor een avondje uit, een ‘dinnershow’, slipcursus, ballonvaart, midweek of weekend Center Parcs en een week weg met de caravan.

London heeft een speciale regeling getroffen met de Belastingdienst, zodat assurantiekantoren die meedoen aan de verkoopactie achteraf niet worden geconfronteerd met een naheffing wegens ‘genoten inkomen in natura’.

‘Goed verzekerd op koers’, luidt de verkoopactie richting consument. Naar het intermediair is de boodschap: ‘Koers op winst’.