Levob stopt half miljoen in pensioen

De drie dagbladadvertenties brengen in drie foto’s het ouder worden van werknemers in beeld. Het effect zit in de foto’s op bijvoorbeeld 71-jarige leeftijd en de kopregel ‘Bepaalt de politiek uw pensioendatum?’. In onderstaande tekst wijst Levob op het boekje ‘Tien tips om zelf uw pensioendatum te bepalen’. Als pay-off geldt, net als in andere uitingen, ‘Levob. Een pensioen om naar uit te kijken’.

Verder zijn twee weken lang op diverse zenders radiocommercials te horen geweest. Meer in het oog springend is de “billboarding” van het televisieprogramma Barend & Van Dorp. Voorafgaand aan het programma en in de aftiteling komt de naam Levob in beeld. De affichering met Barend & Van Dorp geldt alleen voor de 21 uitzendingen in de maand november. Volgens bestuurssecretaris René van Wingerden is “een substantieel deel van de e 0,5 mln” gemoeid met dit tv-programma.