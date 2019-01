Levenproductie ook in april hoger

Wel daalt het aantal polissen: 8% in het eerste kwartaal en 16% in april. Voorbeelden zijn de uitgestelde lijfrenten en pensioenpolissen: -40% in polissen en +10% in premie (e 135 mln) respectievelijk -15% in polissen en +24% in premie (e 52 mln). De direct ingaande lijfrenten presteerden in april exact hetzelfde als vorig jaar: 5.100 polissen en e 207 mln premie.

De spaarkasproductie bleef in april steken op e 2,6 mln: eenderde minder dan april vorig jaar.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal April 2003 Verzekeringen in geld 52,1 1.916,0 28,7 11,9 10,9 631,3 334,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,5 533,9 8,7 4,9 0,0 0,2 0,0 Pensioen uitgesteld 1,5 295,6 7,5 4,4 0,2 24,9 21,3 Lijfrente uitgesteld 1,6 82,0 2,6 1,6 3,7 146,4 97,2 Direct ingaande rente – – – – 5,0 376,3 201,8 Levenslang bij overlijden 28,1 153,7 2,8 0,0 0,5 2,0 2,5 Spaarverzekering 3,1 84,4 3,3 0,9 0,3 9,3 7,1 Risicoverzekering 12,1 761,2 3,7 0,1 1,2 69,8 4,0 Overig 0,0 5,1 0,1 – 0,0 2,3 0,5 Verzekeringen in beleggingen 29,1 1.581,6 51,5 35,4 2,5 65,4 43,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,1 952,7 21,5 11,6 0,1 9,0 2,9 Pensioen uitgesteld 3,0 237,3 7,6 7,4 0,2 3,0 3,8 Lijfrente uitgesteld 4,4 117,8 6,0 5,1 1,9 25,8 23,0 Direct ingaande rente – – – – 0,1 16,1 5,2 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 11,9 247,7 15,0 9,9 0,3 11,5 8,2 Risicoverzekering 0,5 21,6 0,5 0,1 – – – Overig 0,3 4,5 0,9 1,3 0,0 0,0 0,2 April 2002 Verzekeringen in geld 53,5 1.640,8 23,5 10,8 9,9 553,7 280,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,1 386,3 5,6 4,3 0,0 0,4 0,0 Pensioen uitgesteld 1,6 297,0 7,0 4,9 0,2 17,3 12,0 Lijfrente uitgesteld 1,5 63,0 1,9 0,5 2,9 107,0 62,1 Direct ingaande rente – – – – 4,8 342,6 192,6 Levenslang bij overlijden 31,6 148,4 3,7 0,1 0,5 2,5 2,2 Spaarverzekering 2,1 54,8 2,1 1,0 0,2 10,9 5,5 Risicoverzekering 12,4 685,0 3,0 0,0 1,0 70,2 4,4 Overig 0,3 6,3 0,2 0,0 0,3 3,0 1,6 Verzekeringen in beleggingen 45,2 2.011,3 65,4 36,5 3,8 117,0 69,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,5 1.060,3 21,1 14,1 0,1 5,2 2,0 Pensioen uitgesteld 3,8 298,5 9,3 4,5 0,1 9,1 4,1 Lijfrente uitgesteld 11,9 335,2 15,0 5,1 2,9 47,9 38,8 Direct ingaande rente – – – – 0,3 46,3 14,1 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 17,8 266,8 18,0 11,4 0,4 8,4 9,6 Risicoverzekering 0,4 30,6 0,4 0,0 – – – Overig 1,9 19,9 1,6 1,4 0,0 0,0 0,5 (bedragen in e mln)

Nieuwe spaarkasproductie 2002 2002 2003 2003 Maart April Maart April Spaarpremie ineens 0,7 0,5 0,2 0,5 Spaarpremie periodiek 2,8 3,1 1,3 1,8 Risicopremie ineens 0,1 0,1 0,0 0,1 Risicopremie periodiek 0,4 0,4 0,1 0,2 (in e mln)

Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies April 2003 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,6 18,1 0,6 0,1 Zonder clausule 2,9 27,5 1,7 0,2 Totaal 3,5 45,7 2,3 0,3 April 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,2 58,0 1,1 0,2 Zonder clausule 3,6 42,5 2,5 0,3 Totaal 4,9 100,5 3,6 0,5 (bedragen in e mln)