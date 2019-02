Levenproductie blijft in de min

De productie van nieuwe individuele levensverzekeringen is in het eerste kwartaal structureel lager uitgevallen dan in 2001 en ook 2000. De maand maart leverde volgens de jongste CBS-cijfers een omzet van 104.400 polissen op en e 589 mln premie: 11% respectievelijk 12% lager dan een jaar eerder. Het hele eerste kwartaal zorgde voor 340.700 nieuwe polissen en e 1.859 mln premie: 19% respectievelijk 26% lager dan vorig jaar.

De uitgestelde lijfrenten bleven met e 175,5 mln premie-omzet in maart 10% achter bij 2001. Het hele eerste kwartaal was met 83.900 lijfrentepolissen (-31%) en e 592 mln (-35%) beduidend minder dan een jaar ervoor. Zelfs de direct ingaande lijfrenten, alom als groeimarkt gezien, leverden in het eerste kwartaal 20% minder premie op: e 810 mln.

De verkoop van nieuwe spaarkasovereenkomsten leverde in de eerste drie maanden van dit jaar e 11,9 mln premie op: 35% minder dan vorig jaar.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Februari 2002 Guldenscontracten 46,6 1.463,2 20,1 9,3 14,2 826,6 422,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,0 379,2 5,6 3,2 0,0 0,1 0,0 Pensioen uitgesteld 0,8 230,8 4,8 4,3 0,3 27,2 18,1 Lijfrente uitgesteld 1,5 71,2 2,5 1,2 4,2 168,3 111,7 Direct ingaande rente – – – – 6,3 523,4 278,5 Levenslang bij overlijden 27,5 117,3 2,6 0,0 0,6 2,3 2,5 Spaarverzekering 1,9 56,2 2,1 0,6 1,1 17,1 9,3 Risicoverzekering 10,6 604,1 2,4 0,0 1,6 86,7 1,3 Overig 0,3 4,5 0,1 0,0 0,1 1,6 1,6 Beleggingseenheden 42,0 2.203,1 61,9 37,8 5,6 164,7 97,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,8 1.047,1 20,7 13,3 0,1 8,0 2,3 Pensioen uitgesteld 2,7 267,6 7,8 5,9 0,2 2,4 2,7 Lijfrente uitgesteld 11,7 577,0 16,2 6,4 4,7 83,8 63,2 Direct ingaande rente – – – – 0,3 61,2 17,6 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 15,5 280,0 15,6 11,1 0,4 9,3 11,3 Risicoverzekering 0,1 11,4 0,1 – – – – Overig 2,0 20,1 1,6 1,2 0,0 0,1 0,3 Maart 2002 Guldenscontracten 45,6 1.522,6 22,2 9,7 12,1 750,9 365,6 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,0 397,4 5,5 3,8 0,1 28,8 7,8 Pensioen uitgesteld 1,3 241,8 6,2 2,1 0,1 12,5 8,6 Lijfrente uitgesteld 1,6 74,7 2,3 1,5 4,1 148,0 95,5 Direct ingaande rente – – – – 5,5 458,2 237,9 Levenslang bij overlijden 25,6 100,0 2,6 0,1 0,5 1,8 2,1 Spaarverzekering 1,7 45,0 1,9 2,1 0,3 20,8 11,4 Risicoverzekering 11,2 656,9 3,4 0,1 1,4 79,6 1,1 Overig 0,3 6,6 0,2 – 0,1 1,1 1,3 Beleggingseenheden 42,2 2.137,7 64,0 38,5 4,5 178,9 89,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,3 1.036,4 21,9 15,2 0,1 4,3 2,0 Pensioen uitgesteld 2,8 272,6 7,5 4,3 0,2 7,7 5,8 Lijfrente uitgesteld 13,4 557,8 17,7 4,6 3,5 92,5 53,9 Direct ingaande rente – – – – 0,3 64,3 17,2 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 13,8 217,6 15,1 12,9 0,4 9,6 9,7 Risicoverzekering 0,4 38,4 0,6 0,2 0,0 0,4 – Overig 1,4 14,9 1,3 1,3 0,0 0,1 0,3 (bedragen in e mln)

Omzet nieuwe spaarkasovereenkomsten 2001 2001 2002 2002 Februari Maart Februari Maart Spaarpremie ineens 1,9 1,0 1,2 0,7 Spaarpremie periodiek 3,2 4,4 2,0 2,8 Risicopremie ineens 0,1 0,1 0,1 0,1 Risicopremie periodiek 0,5 0,6 0,2 0,4 (x e mln)

Totaaloverzicht nieuwe spaarkasovereenkomste Aantal Ingeschreven Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Februari 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,2 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 0,5 26,2 0,9 0,1 Zonder clausule 2,1 32,8 2,2 0,2 Totaal 2,7 59,1 3,2 0,4 Maart 2002 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,3 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,7 75,4 1,6 0,3 Zonder clausule 2,4 34,3 1,9 0,2 Totaal 4,1 109,9 3,5 0,5 (bedragen in e mln)

Spaargelden 1999 2001 2002 jaar jaar jaar januari februari Tegoed op deposito’s begin periode 122,2 130,3 134,2 152,9 154,6 Stortingen 80,3 84,4 121,3 9,5 8,7 Terugbetalingen 75,4 83,6 106,0 8,1 8,2 Spaarverschil 4,9 0,8 15,3 1,4 0,5 Rente 3,3 3,1 3,3 0,4 0,0 Besparingen 8,3 3,9 18,6 1,8 0,5 Tegoed op deposito’s eind periode 130,3 134,2 152,9 154,6 155,2 (x e mld. Bron: De Nederlandsche Bank)