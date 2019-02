Levenbedrijf SNS Reaal groeit fors

De totale premieomzet van het verzekeringsbedrijf (Hooge Huys, Proteq en Reaal Overlijdenszorg) kwam uit op e 883 (688) mln, waarvan e 882 mln afkomstig is van Hooge Huys. Het levenbedrijf, dat vorig jaar over het eerste halfjaar een omzetstijging van 19% noteerde, boekte de meeste groei: het premie-inkomen steeg van e 554 mln tot e 735 mln (+33%), wat naast de gestegen verkoop van levenpolissen te danken is aan de overname van Zurich Nederland. Inclusief de cijfers van Zurich, die per 1 april zijn opgenomen, komt SNS Reaal uit op een marktaandeel van 10,9% in periodieke levensverzekeringen. Het premie-inkomen Schade steeg met 10% tot e 147 (134) mln.

Hooge Huys boekte een nettowinst van e 22 (34) mln (-35%), vooral door lagere beleggingsopbrengsten. Die daalden met 20% tot e 171 mln, vooral doordat op de aandelenportefeuille een verlies werd geleden van e 43 mln. De overname van Zurich leverde naast extra inkomsten ook hogere verzekeringstechnische lasten met zich mee: e 928 (568) mln.

Tegenover de sterk gestegen inkomsten stond in het levenbedrijf een afname van het nettoresultaat tot e 11 (31) mln. Ook Schade boekte een nettoresultaat van e 11 mln, wat een verbetering betekende: de eerste helft van 2002 had netto nog e 3 mln opgeleverd.

Hypotheken

De hypotheekportefeuille van SNS Bank is in het eerste halfjaar gegroeid met 8% tot e 28,5 (26,4) mld; in totaal zegt SNS Reaal (inclusief ASN Bank, CVB Bank en BLG) met een totaal uitstaand hypothecair krediet van e 30,7 mld nu een marktaandeel in hypotheken te hebben van 10,8%.

Positief gevoel

De nettowinst van SNS Reaal Groep is met 16% gedaald tot e 73 (87) mln; ook hier spelen de slechte beleggingsresultaten een rol. Voor heel 2003 verwacht bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen “een fors hogere nettowinst” te realiseren. “Onze groeistrategie blijkt succesvol: we hebben autonome en niet-autonome groei gerealiseerd. De markten waarin wij opereren blijven gevoelig voor de onzekere economische situatie en volatiele beurzen. Dat neemt niet weg dat we beslist een positief gevoel hebben bij de winstontwikkeling.”

Overname Zurich

Wat de overname van Zurich Nederland gekost heeft, wil SNS Reaal niet zeggen. Exclusief de overname daalden de bedrijfskosten met 0,8% tot circa e 1.054 mln. Afgezet tegen de werkelijke bedrijfskosten van e 1.085 mln in het eerste halfjaar (exclusief de verzekeringstechnische lasten) levert dat e 31 mln op aan extra kosten door de overname van Zurich.

Daarnaast stegen de verzekeringstechnische lasten met e 360 mln. Dat bedrag is volgens bestuurssecretaris Ad Brits echter niet volledig toe te rekenen aan de overname. “Met dat bedrag zit u er heel ver naast. Wij doen geen mededelingen over de overnamesom; die is ook niet uit de halfjaarcijfers te herleiden.”