Letselschadebureau Kloppenburg failliet

Eind 2001 maakte Gerard Kloppenburg (46) zich na het 12,5 jarig bestaan van zijn bureau op voor een verdere professionalisering en expansie. Het bedrijf werd onder meer uitgebreid met een rekenkundig bureau.

Vorige week woensdag werd het faillissement uitgesproken. Bij het afsluiten van deze editie van AM waren curator noch het kantoor bereikbaar voor een toelichting. Wie eind vorige week het kantoor belde, kon zijn/haar naam op een antwoordapparaat inspreken. Afgelopen maandag was de opnamecapaciteit daarvan vol en kon men niet eens meer een boodschap kwijt.

Volgens ingewijden zijn de oorzaken van de netelige liquiditeitspositie waarin Kloppenburg is komen te verkeren: forse investeringen in huisvesting en outillage, veel ziekteverzuim en de (alom in de expertisewereld als probleem ervaren) late betalingen van verzekeraars.

NLT

Kloppenburg was aangesloten bij de Nationale Letsel Telefoon, een groep van elf over het land verspreide personenschaderegelingsbureaus. Deze bureaus zijn in onderhandeling met de curator om de behandeling van de circa duizend lopende dossiers van Kloppenburg voort te zetten.