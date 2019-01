Legal & General bedankt medewerkers

Legal & General heeft een dinerbon ter waarde van e 100 gegeven aan de ruim honderd medewerkers als dank voor bewezen diensten. Aanleiding is de hernieuwde uitverkiezing tot beste (individuele) levensverzekeraar in het performance-onderzoek van DAK, NBVA en NVA.

“De waardering was zelfs nog iets beter dan in 2001″, aldus algemeen directeur Arno Dolders. Het verder verbeteren van de kwaliteit van de administratieve diensten terwijl de omzet sterk groeit, legt een zwaar beslag op alle medewerkers. Dat dit toch is gelukt, is vooral een compliment naar onze medewerkers.”

Dolders hoopt volgend weer tot beste individuele levensverzekeraar te worden uitverkozen. “Maar dit zal lastig worden. Heb je eenmaal de naam dat je ‘de beste’ bent, dan worden relaties extra kritisch.” Hij wil de komende maanden de interne servicenormen daarom verder aanscherpen. “Zo zie je dat het performance-onderzoek ook een impuls vormt voor verzekeraars die het al goed doen.”

Voorspelling

Voorafgaand aan het performance-onderzoek organiseerde Legal & General op de eigen website een prijsvraag voor tussenpersonen. Zij konden de uitslag van het onderzoek voorspellen. Bijna vierhonderd tussenpersonen hebben een top-3 levensverzekeraars en top-3 schadeverzekeraars ingevuld. Voor elke goed voorspelde maatschappij konden punten worden verdiend: vier voor de juiste winnaar, twee voor de nummer twee en drie voor de nummer drie.

Vijf kantoren haalden met elf punten de hoogste score: KZ Adviesgroep (Westzaan), Muurmans Private Insurance (Sittard), Baggers Assurantiën (Duivendrecht), Kuijs Reinder Kakes (Heerhugowaard) en Van Lunen Adviesgroep (Boxmeer). De drie prijswinnaars (weekend kasteel, ballonvaart en beautybehandeling) uit dit gezelschap maakt Legal & General later bekend.

De voorspelde namen leverden de volgende totaalranglijst op: bij Leven (1) Legal & General, (2) Stad Rotterdam en (3) Hooge Huys en bij Schade (1) Klaverblad, (2) Zwolsche Algemeene en (3) Woudsend. In het echte performance-onderzoek bezette Zwolsche Algemeene de tweede plaats bij Leven en waren er twee schademaatschappijen nog beter dan de drie hier genoemde: Noordhollandsche van 1816 en Winterthur.

Medewerkers van Legal & General vieren de verkiezing tot ‘Beste individuele levensverzekeraar van 2002’.