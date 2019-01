En passant breidt de AFM haar onderzoek uit tot alle aanbieders van aandelenlease, waaronder verzekeraars. Eén van de uitkomsten is voorspelbaar, omdat de AFM eind vorig jaar al op grond van marktonderzoek vaststelde dat aandelenlease geen of zelfs een negatief rendement oplevert. Maar welke consequenties wil de AFM aan haar bevindingen gaan verbinden? Natuurlijk valt op het beleggen met geleend geld veel af te dingen. Hoewel aanbieders als Legio anders doen vermoeden met hun schreeuwende mailings, is aandelenlease veel riskanter dan menig nietsvermoedende consument vooraf inschat. Niet voor niets hebben consumentenorganisaties sinds de opkomst van dit fenomeen in 1990 de commerciële doelstellingen van vooral Legio(-Lease) fel bestreden. Financiële deskundigen, onder wie Pieter Lakeman, konden echter geen gat schieten in het dichtgetimmerde verhaal van Legio. Ook beroepsprocedures werden glansrijk doorstaan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven liet begin 1995 weten dat de Legio-brochure voldoende beschrijft wat ‘spaarleasen’ inhoudt en welke voor- en nadelen daaraan zijn verbonden. “Het is van algemene bekendheid dat beleggen in aandelen het risico van waardedaling impliceert”, oordeelde het college destijds. De hamvraag die de AFM nu zal moeten beantwoorden, is: heeft Legio – en in haar kielzog onder meer verzekeraars – consumenten onvoldoende voorgelicht over de financiële risico’s van aandelenlease? Afgaande op bovenstaande jurisprudentie kan maar één antwoord mogelijk zijn: nee! Iedereen weet, dat beleggen – evenals bijvoorbeeld roken – risico’s met zich meebrengt. En iedereen weet, dat beleggen met geléénd geld die risico’s nog groter maakt. De bron van de duizenden consumentenklachten moet daarom worden gezocht in de frustraties over rendementen die fors lager uitvielen dan werd verwacht. Onervaren particulieren, gelokt door alsmaar stijgende beurskoersen en succesverhalen van fortuinlijke beleggers, dachten een graantje te kunnen meepikken. Het opportunisme vierde hoogtij: met de koersen kon het immers maar één kant op gaan, en dat was omhoog. Nu ontnuchterd, proberen de naïeve goudzoekers hun verlies goed te maken: het opportunisme ten top! De ‘slachtoffers’ van deze moderne ‘goldrush’ zijn – achteraf – domweg op het verkeerde moment ingestapt, maar dat is de aanbieders van aandelenlease toch moeilijk verwijtbaar. Mocht het wél die kant opgaan, dan zouden tienduizenden hypotheekgevers die de overwaarde van hun huis hebben belegd in aandelenconstructies óók een punt hebben. Dat is niet ondenkbaar, want ook Amerikaanse tabaksfabrikanten hebben al claims moeten betalen. De les van dit alles is, dat financiële producten met een hoog speculatief karakter niet met leasegeld zouden mogen worden gekocht. De verzekeringsbranche die propageert ‘zekerheid’ te verkopen, kan wat dat betreft een daad stellen door dergelijke producten voorgoed uit de schappen te halen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl