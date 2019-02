Lease-affaire kost Aegon e 20 mln

Het gaat om klanten van het ‘Vermogensconcept’, een optieconstructie rond het effectenleaseproduct Aegon Vliegwiel. De constructie is ontwikkeld door tussenpersoon Concept Vermogensadvies Terpstra & Van der Hoop in Joure “in bewuste samenwerking met Aegon”, aldus Aegon-woordvoerder Jan Driessen. Het product is door achttien tussenpersonen verkocht tussen maart 1999 en december 2000.

“Het was een product dat we naar de normen van vandaag niet hadden moeten voeren”, zo verklaart Aegon-woordvoerder Jan Driessen de omvangrijke schadeloosstelling. “Het is in de praktijk op één grote ellende uitgedraaid.” Volgens Driessen geeft Aegon met de schadeloosstelling heel concreet inhoud aan verantwoord ondernemen. “Zoals we dat eerder ook hebben gedaan bij Bouwman Consultancy, waar volgens het openbaar ministerie sprake was van een criminele organisatie (zie deze pagina, red.) Ondanks dat hebben wij, in het belang van de eindklant, onze verantwoordelijkheid genomen.” Aegons tegemoetkoming in de Bouwman-affaire bedroeg ongeveer e 2 mln.