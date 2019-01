Lancyr Van der Heide betrekt groter pand

Lancyr Van der Heide heeft het kantoor aan het Oosteinde in Scherpenzeel ingeruild voor een kantoorvilla aan de stationsweg 389 in dezelfde plaats.

Behalve deze kantoorvilla, wordt ook een deel van de naastgelegen nieuwbouw betrokken. De makelaardij o/g Lancyr Van der Heide Doornbos blijft gevestigd op de winkellocatie op Plein 1940. Fax- en telefoonnummers zijn niet gewijzigd.

Directeur Gert-Jan van der Heide vertelt dat het bedrijf al een tijdje op zoek was naar een nieuwe locatie om de 35 medewerkers te vestigen. “Door de fusie met Lancyr (de franchiseorganisatie van Delta Lloyd) en door de overname van het voormalige assurantiekantoor Randewijk in Zeist kregen we een ruimteprobleem. Daarnaast is ook ons salarisverwerkingsbedrijf Lancyr Employee Benefits enorm gegroeid.”

Lancyr Van der Heide verzorgt voor ongeveer 10.000 klanten de verzekeringsportefeuille. Daarnaast hebben plusminus vijfhonderd werkgevers de verwerking van de salarisadministratie aan Lancyr Van der Heide uitbesteed.

Het nieuwe onderkomen van Lancyr Van der Heide aan de Stationsweg 389 in Scherpenzeel.