Laman Trip onderstreept: NN wordt geen ‘ING’

Ondanks het wereldwijde streven binnen ING naar het opereren van werkmaatschappijen onder deze groepsnaam, zal er in in ons land weinig veranderen. Dit heeft Diederik Laman Trip, bestuursvoorzitter van ING Nederland, nog eens onderstreept in een interview in het Tijdschrift voor Marketing.

In ons land zullen Nationale-Nederlanden, Postbank en RVS hun eigen naam behouden, met een relatief bescheiden vermelding dat zij onderdeel zijn van de ING Group. “Tel je de bedrijven bij elkaar op, dan hebben we in Nederland toch zo’n tien miljoen retailklanten en een zeer brede marktpositie. Zover kan je het ING-merk denk ik ook niet stretchen. En welk bedieningsconcept moet je er dan aan hangen?”, is de verduidelijkende vraag die Laman Trip opwerpt.

Het specifieke RVS-concept (de agent komt thuis bij u langs) is ouderwets, maar werkt nog steeds uitstekend, aldus Laman Trip. En verdient dus een eigen merk. Dat Nationale-Nederlanden het eigen merk behoudt, verklaart Laman Trip als volgt: “De intermediair moet een eigen merk kunnen voeren. De tussenpersonen die de verzekeringen aan de man moeten brengen, vinden het buitengewoon vervelend als ze geen eigen, priviliged merk hebben”.

Axent/Aegon

In het nummer van het Tijdschrift voor Marketing wordt tevens een marktonderzoekcase van Axent/Aegon behandeld. Dat de klanten verreweg het meeste belang hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening boven de prijs en dergelijke, is vanzelfsprekend geen verrassende uitkomst.

Toch bracht het onderzoek, uitgevoerd door MarketResponse, ook onverwachte nieuwe inzichten. Axent/Aegon heeft altijd gedacht dat zijn dienstverlening staat of valt met zijn tweehonderd adviseurs. “De klant blijkt echter nog meer waarde te hechten aan de polisdocumenten”, zegt marketingdirecteur Barbara Snijder. “Dat realiseerden wij ons niet”.

Axent/Aegon geeft nu duidelijker aan welke documenten de klant bij vervanging van een polis welen niet hoeft te bewaren. Ook de procedure voor probleemafhandeling wordt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten aangescherpt, onder meer door invoering van een termijn.