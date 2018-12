LAC-Zuid prolongeert kennisabonnement

Assurantiekantoren kunnen komend jaar voor één of meer deelnemers inschrijven op het abonnement en daarmee vier tot zes workshops volgen. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Huibers Instituut. De workshops leveren zes PE-punten op voor NVA en NBVA. De bijeenkomsten voor Erkend Hypotheekadviseur (PE-EH) van 4 en 5 maart leveren, indien beide volledig gevolgd, de verplichte twaalf punten van de SEH op voor het PE-jaar 2003-2004. De kosten zijn vastgesteld op e 195 per dag. Voor vier bijeenkomsten bedragen de kosten e 780. Een losse inschrijving kost voor leden e 225 en voor niet-leden e 250.