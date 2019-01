Kwart meer omzet De Hypotheker

In totaal werd voor e 5,4 (4,2) mld aan producten afgezet. De nieuwe, uitgebreide financiële advisering van De Financiële Coach, zorgde voor 10% van de omzet. Het aantal gesloten hypotheken steeg met 17% tot ruim 34.000 (30.000). Het gemiddelde hypotheekbedrag was e 155.000.

Directievoorzitter Karel Pauw ziet in de omzetstijging een bewijs van vertrouwen van de consument: “We onderscheiden ons van banken die in toenemende mate afstand nemen van een groot deel van hun klanten. Alleen met een forse bankrekening zien ze je nog staan. Bij ons heeft iedereen recht op een goed advies”.