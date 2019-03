‘Krokusdrukte’ bij SOS International

Vorig jaar deden in de eerste drie dagen van de krokusvakantie zo’n zestig wintersporters een beroep op SOS International. In de eerste drie vakantiedagen van dit jaar waren dat er ongeveer honderd. Hoewel niet alle ‘brekebenen’ met een speciale gipsvlucht naar huis hoefden, had SOS International voor week 9 twee eigen vluchten gecharterd bij Tyrol Air. Op zo’n speciale vlucht kunnen ongeveer tien tot vijftien slachtoffers en hun begeleiders mee. Over het totale aantal melddingen in de krokusvakantie kon SOS vorige week nog niets zeggen. “In week 9 had Noord- en Midden-Nederland vakantie, vorige week had het Zuiden vakantie. Bovendien was het daar carnaval.”