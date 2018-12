Kragten weg bij SFS Verzekeringen

Kragten (45) was sinds 1991 in dienst van SFS en verantwoordelijk voor het in 1994 door hem opgerichte schadebedrijf. Hij is opgevolgd door interim-manager Roy Lindeman (42). Algemeen directeur is Rudolf de Soet (49) die vorig jaar oktober in dienst trad en eindverantwoordelijk is voor de schade- en levenactiviteiten van SFS. Naar een opvolger van Kragten wordt nog gezocht.

Volgens Kragten is onder meer de wens om een sabbatical te nemen, aanleiding voor zijn vertrek. “Na twaalf jaar waren het bedrijf en ik een beetje op elkaar uitgekeken. Ik denk erover pas komend najaar weer om me heen te gaan voor een nieuwe functie. Ja, het liefst bij een verzekeraar.”

Rob Kragten