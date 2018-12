Koophuis verliest kort geding om alleengebruik handelsnaam

Koophuis Nederland heeft een kort geding verloren over het alleenrecht op het voeren van de eigen handelsnaam. In het kort geding oordeelde de rechtbank in Lelystad dat ‘Koophuis’ geen merknaam is.

Koophuis Nederland had het kort geding aangespannen tegen VisieMakelaars (twee medewerkers) in Almere. Deze o/g-makelaar, eigendom van Peter Boting (53) had de website www.koophuismarkt.nl gelanceerd waarop particulieren – zonder tussenkomst van de makelaar – hun woonhuis te koop kunnen aanbieden. VisieMakelaars biedt klanten in de regio Amsterdam, Almere en Leystad verder aanvullende diensten tegen vaste tarieven.

Koophuis Nederland vond dat – uit concurrentieoverwegingen – de vergelijkbare naam Koophuismarkt niet mag worden gebruikt en de website moest worden opgeheven. Volgens de franchiseorganisatie (38 vestigingen) is ‘Koophuis’ een merknaam. De kortgedingrechter oordeelde evenwel dat ‘Koophuis’ een gangbare naam is in het dagelijkse taalgebruik en dat mogelijke verwarring wordt voorkomen door de toevoeging ‘markt’.