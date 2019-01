Koepel van SFS heet nu A&O

A&O Services behartigt de belangen van het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. De organisatie voert cao-regelingen uit, verzorgt administraties en diensten, waaronder opleidingen, arbodiensten (ArboFlexiPlan), pensioenverzekeringen en ziekteverzuimpolissen. A&O (Afbouw & Onderhoud) heette tot juni van dit jaar SFS en heeft daarna Afbouwhuis geheten. De organisaties heeft sinds 1 oktober ook een nieuwe directeur. Het is Rudolf de Soet (49) die afkomstig is van Amsterdam Exchanges (AEX). Hij is Albert Akkerman opgevolgd die enige tijd geleden is benoemd tot algemeen directeur van SPF Beheer, de uitvoerder van het Spoorwegpensioenfonds.