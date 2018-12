KEW-aanbieding Legal & General

Volgens Arno Dolders heeft Legal & General eerder bewezen met scherp geprijsde producten te kunnen komen, waarbij de verzekeraar winstgevend blijft en een lange adem toont. “Bij Legal Lifestyle, de overlijdensrisicoverzekering, werden we beticht van stuntwerk, een tijdelijke actie om in de aandacht te komen. Dat bleek dus niet het geval. We hebben het lage tariefsniveau gehandhaafd en zijn nog steeds winstgevend. Een zelfde strategie passen we toe bij Legal Account.”

Het onderscheidende element komt volgens de maatschappij uit de kostenstructuur. “We hebben MoneyView een tariefsvergelijking laten maken. Op grond daarvan weten we dat Legal Account als KEW het scherpste tarief in de markt biedt.” Legal & General verwacht nog dit jaar, in combinatie met hypotheken, een sterke groei van Legal Account. Het product wordt in zes workshops geïntroduceerd bij het intermediair, waarvoor zich 280 personen hebben ingeschreven.