Kantoor Financieel Compleet failliet

De zestien werknemers is ontslag aangezegd door curator Geertsema. Volgens haar is de schuldenlast “aanzienlijk”. Grootste en vrijwel enige schuldeiser is franchisegever Financieel Compleet, eigendom van Aegon.

Het Bussumse franchisekantoor is eigendom van N. Berten (34). Overigens heeft zijn broer O. Berten (35) in dezelfde woonplaats ook een kantoor: Financieel Compleet O.O. Berten. De in Naarden woonachtige broers begonnen hun carrière in de financiële dienstverlening midden jaren negentig als Spaarbelegger. In 1999 volgde de omslag van De Spaarbelegger naar Financieel Compleet.

Na die overstap kampte de onderneming van N. Berten eigenlijk continu met een negatief eigen vermogen. De jaarcijfers (bijvoorbeeld e 0,2 mln verlies in 2001) verergerden dit probleem.

Tweede keer

Het kantoor in Bussum is de tweede franchisevestiging van Financieel Compleet die eindigt in een faillissement. Juni 2001 trof dat lot Financieel Compleet NZH in Heerhugowaard. Dit kantoor was eigendom van Tom van Doorn en telde op de faillissementsdatum veertien medewerkers. Volgens de curator waren het beperkte productaanbod van Financieel Compleet en het hoge royementsrisico destijds de redenen voor dat echec. Aegon bestreed dat toen: “De formule van Financieel Compleet is kerngezond. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan de medewerkers en de wijze waarop onze klanten over hun pensioensituatie worden geadviseerd.”

Financieel Compleet werd in 1999 opgericht door Aegon, met als doel deelnemers aan bij Aegon lopende collectieve pensioenregelingen aanvullende producten verkopen. Franchisenemers en adviseurs komen veelal uit de franchiseorganisatie De Spaarbelegger. Momenteel telt de organisatie zeven franchisekantoren, waar bijna honderd mensen werkzaam zijn.