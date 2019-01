Kamervragen over salaris Witteveen

De Kamerleden hebben vastgesteld, dat het salaris van Witteveen vorig jaar met 13,7% gestegen is. Van minister Zalm willen zij nu weten of hij de motivatie voor deze stijging kent en of dit naar zijn mening binnen de aanvaardbare en verantwoorde normen valt, zoals in het zogeheten hoofdlijnenakoord is beschreven.

Wie het jaarverslag van de PVK over 2002 erbij pakt, kan tot de conclusie komen dat stijging te maken lijkt te hebben met de komst van het nieuwe bestuurslid Flip Klopper in mei 2002.