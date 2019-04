Kamervragen over koopsubsidie

Uit een gezamenlijk onderzoek van de Vereniging Eigen Huis en tv-programma Nova onder hypotheekadviseurs is gebleken dat potentiële huizenkopers met een krappe beurs nauwelijks worden gewezen op de mogelijkheid koopsubsidie aan te vragen conform de Wet Bevordering Eigen Woningbezit. Veel adviseurs blijken niet op de hoogte te zijn van de regeling, anderen zeggen de regeling te ingewikkeld te vinden.

De Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (SKHB) heeft de aangesloten kantoren opgeroepen klanten nadrukkelijk te attenderen op de subsidieregeling. “Hypotheekkeurmerkbedrijven zijn op grond van de gedragscode van de keurmerkeisen verplicht klanten te attenderen op de mogelijkheid koopsubsidie aan te vragen en hen daarbij te helpen”, aldus de SKHB.

Vragen

De Kamerleden vragen minister Dekker onder meer waarom zij niet op de hoogte was van de slechte uitvoering van de regeling en of zij hierover met banken en adviesketens in gesprek wil. Verder willen zij weten of Dekker heeft overlegd met hypotheekadviseurs en -verstrekkers over de uitvoering van de koopsubsidie en of daarover afspraken zijn gemaakt.