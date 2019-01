Kamervragen over advies in tv-programma DSB

In de uitzending van begin deze maand vroeg een paar met kinderen advies aan ‘Dokter Euro’, een ‘financiële wonderdokter’ die in elke uitzending antwoord geeft op financiële kwesties. Het stel had overwaarde op de eigen woning en wilde iets voor de kinderen doen. Zij kregen het advies om een lening te sluiten bij Frisia, met als onderpand de overwaarde van het huis, en het geleende geld op een spaarrekening te zetten bij DSB Bank.

De Kamerleden vragen Zalm of hij vindt dat het tv-programma de indruk wekt onafhankelijke en betrouwbare informatie te geven en wat hij vindt van bovengenoemd advies van Dokter Euro. “Is er naar uw mening sprake van eerlijke, betrouwbare en volledige voorlichting, en zo nee, wat gaat u daaraan doen?” willen Crone en Heemskerk weten.

Tot slot vragen zij: “Wordt het geen tijd om producten die een koppelverkoop bevatten van lenen en beleggen of sparen te verbieden, zodat consumenten zich er bewust van zijn dat het om twee gescheiden producten gaat?”.

Advertorial

Eerder had de Consumentenbond al aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagd een oordeel te vellen over het genoemde advies. “Wij vinden het advies om met geleend geld te gaan sparen onzinnig, omdat het normaal gesproken alleen maar extra geld kost”, aldus de bond. “Omdat de bedrijven van de DSB-groep wel adverteren met een rente op een lening, die lager is dan de rente op een spaarrekening, vragen wij de AFM te onderzoeken welke adder er onder het gras zit. We vermoeden dat er naast de rente op de lening nog andere kosten bij de consument in rekening worden gebracht, die de zak van de financiële aanbieder spekken. Het tv-programma lijkt objectieve informatie te verschaffen, maar alleen producten van de DSB-groep worden aangeprezen, waardoor het programma als advertorial gezien moet worden.”