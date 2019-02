Kadastrale tarieven gemiddeld 20% omhoog

Sinds het Kadaster in 1994 zelfstandig werd, zijn vier tariefdalingen doorgevoerd. Nu zijn de tarieven voor het eerst verhoogd. In de verhoging is een inflatie verwerkt van 12% over de periode van oktober 1998 tot augustus 2002.

De grootste stijging is doorgevoerd in de tarieven voor de akteposten: die zijn met 35% verhoogd. Daarmee worden de tarieven volgens het Kadaster meer in overeenstemming gebracht met de metingkosten. Een aantal informatieproducten is 6% duurder geworden. Een online maandabonnement voor het opvragen van informatie kost nu e 4,80.

Inschrijving van een hypotheekakte met een hoofdsom van meer dan e 50.000 kost nu e 89,90. Bij een lagere hoofdsom is dat bedrag e 44,95. Voor een hypothecair uittreksel moet per object e 5,45 worden neergeteld.