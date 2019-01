Kaartenhuis Nequ (Winterswijk) stort in

Het faillissement van Hoquwin Assurantiekantoor werd in juni al uitgesproken. Tegelijk met die van de holdingvennootschap Nequ is nu ook het doek gevallen voor Herman & Kuyper. Alleen Roodenbergh Assurantiën is – voor zo lang het duurt – nog in bedrijf. Roodenbergh kampt al enige tijd met een negatief eigen vermogen, heeft betalingsachterstanden en lijkt onafwendbaar te worden meegesleurd in de val van de Nequ Holding, eigendom van Ton Nederhoff.

Het einde van Herman & Kuyper levert tien werknemers een ontslagbrief op; voor de hele Nequ Holding gaat het om bijna tachtig ontslagen. In juni verloren bij het echec van Hoquwin al 67 mensen hun baan. Bij Roodenbergh zijn nog eens twintig mensen in dienst. In de assurantieportefeuilles zouden 40.000 klanten zitten.

De Nequ Holding kwam in juli en augustus negatief in het nieuws door problemen rond beleggingsgelden. Beleggers van de vennootschappen Hoquwin Vastgoed en Eco Brasil vreesden naar hun inleg van e 8 mln respectievelijk e 38 mln te kunnen fluiten. De afloop van deze geschillen is nog onbekend.