Juist meer mensen bij Dela

In AM 1/2 zijn op pagina 27 twee verschillende grootheden uit twee Nipo-onderzoeken met elkaar vergeleken. AM zette de antwoorden op de vraag (in 2002) bij welke verzekeraar een uitvaartpolis is gesloten af tegen de antwoorden op de vraag (in 2000) bij wie een natura-uitvaartverzekering loopt. En dat is wat anders.

De juiste percentages – 2002 versus 2000 – die horen bij de vraag bij wie mensen (1.100 respondenten) een uitvaartverzekering hebben gesloten, zijn: Dela 29% (27%), Yarden 12% (11%), Monuta 8% (5%), Amev-Ardanta 6% (7%), RVS 5% (9%) en Reaal 2% (3%).