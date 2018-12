Januari als vanouds slechte hypotheekmaand

Traditiegetrouw doet het hypotheekbedrijf in de maand januari een stapje terug. Ook dit jaar is deze trend duidelijk waarneembaar. Steeg de productie gemeten naar hypotheeksom in december vorig jaar nog met bijna 15% naar e 14,7 mld, in de maand kelderde deze naar e 8,2 mld. Een forse daling van ruim 44%, zo blijkt uit de cijfers van de Financiële Maandstatistiek van het CBS. Vergeleken met vorig jaar is de daling overigens minder spectaculair: de productie gemeten naar hypotheeksom nam in de eerste maand van 2001 af met maar liefst 71%.

Uit de jongste CBS-cijfers blijkt verder dat het aantal hypotheken dat in januari over de toonbank ging, met bijna 38% is afgenomen tot 32.300. Ter vergelijking: in dezelfde maand van 2001 waren dat er 29.300.

De aanbieders van consumptief krediet begonnen het jaar minder slecht dan hun collega’s op de hypotheekmarkt. Het netto verstrekt krediet bleef met e 0,7 mld precies gelijk op het niveau van de decembermaand. De debiteurenportefeuille daalde licht met 0,6% tot e 16,0 mld, precies gelijk aan de stand in november. 2001 2001 2001 2002 Trend jan.-dec. november december januari in % Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 72,6 6,6 8,5 4,9 -42,4% w.v. in: Noord-Nederland 6,2 0,6 0,7 0,4 -44,3% Oost-Nederland 14,3 1,3 1,7 0,9 -47,6% West-Nederland 32,4 2,9 3,7 2,3 -37,5% Zuid-Nederland 15,7 1,4 1,9 1,0 -47,0% w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 24,7 2,1 2,9 1,6 -45,6% verzekeraars en pensioenfondsen 9,8 0,8 1,1 0,7 -33,5% banken 32,2 3,1 3,8 2,2 -41,4% andere rechtspersonen 2,8 0,2 0,4 0,2 -45,9% particulieren 0,8 0,1 0,1 0,1 -8,3% buitenland 2,3 0,2 0,3 0,1 -62,0% Totaal van alle hypotheken 121,8 12,8 14,7 8,2 -44,2% Hypotheken (in aantallen x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 480,5 42,3 51,9 32,3 -37,8% w.v. in: Noord-Nederland 54,0 4,8 5,9 3,7 -36,9% Oost-Nederland 102,3 8,9 11,1 6,5 -41,6% West-Nederland 199,6 17,7 21,3 13,9 -34,7% Zuid-Nederland 112,4 9,9 12,2 7,5 -38,7% waarvan genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 154,2 13,2 16,9 10,3 -39,1% verzekeraars en pensioenfondsen 68,0 5,6 6,8 4,3 -37,1% banken 219,9 20,1 23,3 14,2 -39,1% andere rechtspersonen 19,6 1,8 2,7 2,3 -13,6% particulieren 5,5 0,5 0,8 0,5 -34,7% buitenland 13,2 1,1 1,4 0,8 -42,4% Totaal van alle hypotheken 526,5 46,3 57,8 35,5 -38,6% Gemiddelde hypotheekrente 5,79 5,44 5,28 5,29 0,2% 2001 2001 2001 2002 Trend jan.-dec. november december januari in % Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 15,3 16,0 16,1 16,0 -0,6% Netto verstrekt krediet 9,7 0,8 0,7 0,7 0,0% Rente en kosten 1,5 0,1 0,1 0,1 0,0% Aflossingen 10,4 0,8 0,8 1,0 25,0% Debiteurensaldo eind periode 16,0 16,1 16,0 15,9 -0,6%