Een vriendin?

“We zaten allebei in dezelfde klas van Aegon University, ons hoogste opleidingsorgaan. Naar deze opleiding bij de John Hopkins University in Baltimore komen Aegon-mensen vanuit de gehele wereld. De opleiding daar duurt twee weken en heeft in het jaar erop een vervolg van twee weken in Chateau Marquette in Heemskerk. Zo’n klas, een soort jaargroep, telt meestal zo’n veertig mensen. Er waren mensen bij uit onder meer Hongarije, Spanje, Canada, Taiwan en China.”

Wat deden jullie daar?

“We kregen lezingen van Amerikaanse topdocenten. Het ging onder meer over demografische ontwikkelingen en culturele verschillen.”

En toen?

“Een klas moet altijd een ‘challenge’, een uitdaging, definiëren. Je krijgt een jaar om die te realiseren. Een jaar lang heb je dus regelmatig contact met elkaar. Dat is trouwens best lastig met al die tijdsverschillen.”

Wat was jullie ‘challenge’?

“Ons doel was een inventarisatie van wat wereldwijd bij de Aegon-bedrijven aan gedragscodes wordt gehanteerd en het definiëren van een mondiale gedragscode.”

Die zandkastelen?

“Onlangs kwam onze groep in Heemskerk bijeen voor colleges en om de puntjes op de i van onze ‘challenge’ te zetten. We hebben toen aan het strand zandkastelen gebouwd. Voor het plezier, maar er zat ook een symbolische kant aan. Je maakt van losse korrels een hecht gebouw en je bouwt samen bruggen waarop je kunt staan. Letterlijk dus. Ik had het nog nooit gedaan en was verrast door wat je met zand kunt doen en door het feit dat zo’n zandkasteel zo sterk is, dat je er op kunt staan. Overigens was het geen strandzand. Daar kun je niks mee. We hadden rivierzand laten komen. Zand naar het strand dus.”

Is de klus inmiddels geklaard?

“Ja. De Inner Circle, onze mondiale stuurgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft onze bevindingen verwerkt in een Code of Conduct. Deze Code is op 1 oktober gepresenteerd aan de raad van bestuur.”

Jan Driessen beproeft de stevigheid van zijn zandkasteel. Links van hem Karen Gavan, directeur beleggingen bij Aegon Canada. Rechts Kate Schulze, hoofd juridische zaken van Aegon VS.