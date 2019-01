Jacht op PE-punten geopend voor financieel planners

“Wij wilden het nu eens op een andere manier doen”, vertelt Aart Verrips, hoofd van de cluster Financiële Planning bij Nibe-SVV. “Wij reiken de mensen kennis à la carte aan, waarmee ze punten kunnen behalen. De cursisten kunnen hun eigen programma samenstellen en hebben daarbij de keus uit zes hoofdrubrieken met daarbinnen elk vier workshops. In totaal dus 24 workshops.”

Iedereen kan zich inschrijven voor de workshops, maar financiële planners zijn de primaire doelgroep. “De mensen schrijven zich in voor de verschillende workshops. Wij stellen vervolgens voor hun een programma samen. We kunnen het echter niet naadloos op elkaar aansluiten. Daardoor ontstond het idee van een PE-café, waar men met elkaar van gedachten kan wisselen. Overigens zonder alcohol”, grijst Verrips.

Financieel planners moeten op jaarbasis achttien PE-punten behalen. “Door het hele jaar heen, lopen ze altijd wel tegen een paar PE-punten aan, maar zo rond deze tijd maken ze de balans op of ze alle punten al binnen hebben. Voor die mensen die nog niet het vereiste aantal punten hebben, denken wij in de behoefte te voorzien”, aldus Verrips.

Controle

Om te voorkomen dat mensen zich alleen inschrijven en vervolgens zonder de workshops te bezoeken weer vertrekken, is een controle ingebouwd.

“Bij ontvangst wordt iedereen ingeboekt. De workshops vinden allemaal in een aparte zaal plaats. De lijsten met ingeschrevenen worden bij de zalen gecheckt”, vertelt Verrips. “Het zwakke van de huidige PE-systemen is dat men inderdaad de lijst tekent en vervolgens het pand weer verlaat. Er zijn dan ook mensen die Nibe-SVV erg kinderachtig vinden. Maar wij checken dus zowel bij binnenkomst als bij vertrek. Dat voorkomt uiteraard niet dat ze dan vervolgens met hun ogen dicht in de zaal zitten”, realiseert Verrips zich.

“Nibe-SVV is een warm voorstander van PE-punten die persoonsgebonden zijn”, vertelt beleidsmedewerker Dik van Velzen. “Er worden vijf tot zes verschillende PE-systemen gehanteerd op het moment. Zo kennen NBVA en NVA een systeem waarbij het kantoor een vereist aantal punten moet behalen. Wij vinden dat het anders moet.”

“Bij ons blijft de vakinhoud voorop staan”, benadrukt Van Velzen. “Wij spiegelen ons niet aan verzekeraars die relatiebijeenkomsten organiseren die met witte wijn en zalm overgoten worden, maar waarbij de inhoud flinterdun is. Dat willen wij per se niet. Het PE-café is bedoeld om de tijd tussen de workshops zinvol op te vullen. Het is meet and greet.”

Kosten

Cursisten die zich inschrijven, betalen voor de eerste workshop e 175, voor de tweede e 75 en voor elke volgende e 50. Voor vijf workshops moet e 500 betaald worden. Onderwerpen zijn: huwelijksvermogens- en erfrecht, pensioenen en levensverzekeringen, sparen en beleggen, fiscaliteit, financieringen en als laatste integratie, dat vooral bestaat uit casuïstiek.

Verrips vindt het moeilijk om aan te geven wanneer deze doorlopende voorstelling een succes is. “Het is leuk als 250 mensen zich inschrijven. Maar we hebben geen idee wat we kunnen verwachten. De kritische grens laat zich moeilijk bepalen. We streven er naar er een jaarlijks evenement van te maken. Maar uiteraard gaan we het eerst evalueren.”

Belangstellenden kunnen zich via de website van Nibe-SVV (www.nibesvv.nl) aanmelden of via de cursistendesk, telefoon 020-520.85.34.