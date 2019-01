Invallers Kröller Boom winnen Allianz-toernooi

Allianz Global Risks Nederland zou om meer dan één reden moeten doorgaan met haar zaalvoetbaltoernooi voor assurantiebedrijven. Een van die redenen is om Kröller Boom de kans te bieden om met een geheel eigen team de dit jaar gewonnen beker te verdedigen.

Kröller Boom stond op de reservelijst voor de derde editie van het Allianz ‘Power On Your Side’-toernooi, dat op zaterdag 5 april is gehouden. Doordat er twee teams verhinderd waren, kreeg Kröller Boom de maandag ervoor een telefoontje of het een team op de been kon brengen. “Wij hadden vier collega’s die mee konden doen en dat zouden we kunnen aanvullen met familie of vrienden”, aldus aanvoerder Marco Smithjes. Die aanvulling vond hij in de gelederen van zijn zaalvoetbalclub Kawin. Doordat er in de loop van de week nog een collega afviel, bestond het zestal uiteindelijk voor de helft uit gastspelers.

De invallers van Kröller Boom drongen door tot de finale. Hun tegenstanders waren de spelers van Allianz Nederland, dat vorig jaar nog deelnam als Zwolsche Algemeene. Nadat de reguliere speeltijd en de ‘sudden death’-verlenging geen winnaar hadden opgeleverd, moesten strafschoppen de beslissing brengen. En toen pakte Kröller Boom de ‘beker met de grote oren’.

Het Rotterdamse Topsportcentrum (naast ‘de Kuip’) was wederom het decor voor een gezellige voetbaldag, waar verzekeraars en assurantiemakelaars op sportieve wijze de degens kruisten. Ook de roemruchte Ben Wijnstekers (ex-international en oud-speler van Feyenoord) was weer van de partij evenals de oud-stadionspeaker van Feyenoord, Jacques Nachtegaal. Ben Wijnstekers verzorgde een voetbalquiz tijdens de lunch en Jacques Nachtegaal voorzag het gehele toernooi van commentaar. Hiernaast bracht goochelaar Ray Saluki vertier voor jong en oud. De gastheren, Allianz Global Risks Nederland, konden ook terugkijken op een goede prestatie: zij bereikten de halve finale.

Het winnende team van Kröller Boom.

Ben Wijnstekers heeft de tribune in zijn ban met een voetbalquiz.

Wil Sparreboom blijft winnen

Ruim een week na het behalen van het Nederlands kampioenschap op de halve marathon bij de 55-plussers (zie AM 8, pag. 21) ging Wil Sparreboom (Marsh) alweer op rooftocht, nu in de Drechtstreden. Hij nam deel aan de wedstrijd ‘Dwars door Dordt’. Opnieuw was hij de sterkste in zijn leeftijdscategorie. Sparreboom bedwong de wedstrijd over 10 km in de achteraf tot tevredenheid stemmende tijd van 35 minuten en 57 seconden. Zijn volgende doel vormde De Hypotheker Herdgangloop op Tweede Paasdag in Eindhoven.

Wil Sparreboom als lopende reclamezuil voor zijn werkgever.

Bomhoff ook tussenpersoon?

Het zijn zware tijden voor oud-minister Bomhoff. Je bent werkloos en hard op zoek naar een baan, liefst bij een zorgverzekeraar, en dan krijg je het aan de stok met nota bene het Verbond. In een tv-programma van de KRO over normen en waarden had hij verteld dat hij een verzekeraar de uitgekeerde schade niet terug zou betalen als zijn gestolen fototoestel later toch nog zou opduiken: “dat risico zat immers ingebakken in de premie”.

Tijdens het jaarcongres van de Direktbank kwam hij oog in oog te staan met dagvoorzitter Fons de Poel. De KRO-man ontpopte zich die middag als zijn kwelgeest. Uiteraard voelde hij Bomhoff nog even aan de tand over de gewraakte uitspraak. “Ik had in dat programma de hele avond al uiterst correcte dingen gezegd”, zo verweerde Bomhoff zich. “Ineens dacht ik: ik moet nu ook eens wat minder netjes zeggen, wat stoerders. Ja, en toen kwam net die vraag. Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Het was wel raar dat het Verbond de brief aan mij meteen ook naar de Telegraaf stuurde. Ze waren zeker bang dat hun brief anders niet gelezen werd.”

De Poel die Bomhoff als spreker introduceerde, vroeg of hij inmiddels al een baan had. “Nee”, zei Bomhoff, “maar ik ben wel met van alles bezig”. Voor de zaal met zo’n tweehonderd tussenpersonen, grapte De Poel: “U was 87 dagen minister. Eigenlijk bent u ook een soort tussenpersoon!” Misschien moet Bomhoff toch maar gaan solliciteren bij een assurantiekantoor?

Altijd Sluiter van de week!

AXA is onlangs de actie Topklant gestart, gericht op het sluiten van autoverzekeringen binnen het AXA Privé Pakket aan nieuwe verzekerden met 11 of meer schadevrije jaren. De accountmanagers verblijden deelnemende assurantiekantoren met een taart wanneer zij de meeste posten hebben aangebracht onder het motto ‘Sluiter van de week’.

Omdat adjunct-directeur Wim Sluiter van Albers Assurantiën in Bussum dankzij zijn achternaam iedere week Sluiter van de week is, toog accountmanager Peter Struiksma begin april naar dit kantoor om Sluiter een aanmoedigingstaart te overhandigen en zo de actie bij dit kantoor nog eens op ludieke wijze onder de aandacht te brengen.

Alleen al de naam van de adjunct-directeur was goed voor een taart. ============ VIJFDE KOLOM Bomhoff is nu al van de ‘buiten- dienst’.