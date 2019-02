In het voor veel levensverzekeraars moeizame jaar 2002 heeft Falcon Leven zowel zijn hoogste premieomzet als zijn hoogste winst ooit behaald

Directeur Frits Rijnaard is een van de mensen van het allereerste uur, in 1988 toen de maatschappij nog Eagle Star heette. Hij praat onder meer over het commerciële succes van Falcon en de leefwereld van tussenpersonen.