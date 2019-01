Interpolis wast autoruiten van wintersporters

Met deze ludieke actie werd verwezen naar de slagzin ‘Interpolis. Glashelder’. Door de voorjaarsvakantie in het midden en noorden van het land passeerden tal van wintersporters afgelopen weekend de grens. De wasbrigade stond opgesteld bij benzinestations nabij de grensovergangen bij Venlo, Hazeldonk en Beek (Gld.) en bij twee tankplaatsen in Luxemburg waar veel Nederlanders stoppen. Vóór de stations waren reclameborden geplaatst waarop een besmeurde voorruit te zien is. Voorbij de stations stonden borden met een schoongemaakte ruit. De tankers kregen, behalve de gratis wasbeurt, een pakketje met een ijskrabber, een spelletje voor onderweg en een foldertje.