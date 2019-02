Interpolis verhoogt autopremies

Bij Interpolis gaan per 1 januari de autopremies omhoog

De maatschappij is hiermee de enige onder de grootste vijf autoverzekeraars. Interpolis verhoogt de WA- en cascopremies voor personenautoverzekeringen (zowel zakelijk als privé) met 3%. Voor bestel- en vrachtauto’s gaan de premies met 6% omhoog. Bij Centraal Beheer, Nationale-Nederlanden en London blijven de premies (voorlopig) gelijk. NN verhoogde de premies voor het laatst in 2001 (7%). Univé zegt nog geen besluit te hebben genomen over een eventuele premieverhoging.