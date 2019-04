Interpolis neemt belang in Portugese schadeverzekeraar

Interpolis heeft een minderheidsbelang genomen in de Portugese schadeverzekeraar Rural Seguros, onderdeel van Crédito Agrícola Mútuo (CAM). De verzekeraar heeft al een samenwerking met het levenbedrijf.

De verwerving van het 10%-belang is niet alleen bedoeld ter versterking van het aandelenkapitaal van Rural Seguros, stelt Interpolis. De Portugese schadeverzekeraar kan daarnaast rekenen op ondersteuning op het gebied van (vak)kennis en expertise. De overeenkomst over de nauwere strategische samenwerking werd getekend door Joop Kanen, directeur Internationaal van Interpolis.

De Tilburgse verzekeraar heeft sinds 1999 al een joint-venture voor levensverzekeringen onder de naam Crédito Agrícola Vida. Dit bedrijf waarin Interpolis een belang van 50% heeft, heeft vorig jaar een premie-omzet van e 26 mln geboekt. Gemeten naar het aantal kantoren is CAM de tweede (coöperatieve) bank van Portugal.