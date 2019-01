Interpolis-medewerkers leiden een luxueus nomadenbestaan

“Zo’n grote kantine waar slechts anderhalf uur per dag mensen zitten, is zonde van de ruimte”, zei Interpolis-topman Kick van der Pol bij de presentatie van de nieuwe, baanbrekende, werkomgeving. In een nieuwe vleugel aan het hoofdkantoor heeft Interpolis daarom multifunctionele ruimtes gecreëerd: voor werk en overleg – zo nodig in speciale stilteruimtes – en voor eten en drinken en ontspanning. Overal kan de laptop, die elke Interpolis-medewerker heeft, worden ingeplugd.

De ruimtes, die worden aangeduid als ‘clubhuis’ – waar de medewerkers van de diverse afdelingen door elkaar zitten – zijn door kunstenaars volgens een bepaald thema ontworpen. Er is een Boshuis met een interieur waarin veel hout, waaronder sloophout, is verwerkt. Het Spoorhuis dat zicht biedt op een spoorlijn, heeft qua opstelling en stijl veel weg van een treincoupé. Het Weefhuis is uitgevoerd in stofpatronen, de wanden zijn versierd met fotopanelen die details van gobelins laten zien; een afscheiding is gerealiseerd door middel van dikke koorden. Ook is er een Steenhuis, een grijs getinte ruimte met onder meer een plek met beschutting biedende grijze oorfauteuils en grijze tapijten in een dessin dat terugkomt op de muren. In voorbereiding zijn nog: een Zeehuis, een Lichthuis en een Tuinhuis. .

Ruimtewinst

De ‘clubhuizen’ zijn ruim opgezet en ademen, door de gebruikte materialen, op vele plekken een luxueuze sfeer uit; meer de sfeer van een museum voor moderne kunst dan van een kantoor. Van der Pol: “Er is vaak tegen mij gezegd: jullie zullen wel veel geld hebben, want zo’n kantoor kost wat. Nou, dat valt mee. We hebben namelijk per vierkante meter een besparing gerealiseerd van dertig tot veertig procent.”

De ‘clubhuis’-gedachte past bij de filosofie van Interpolis, dat het niet uitmaakt waar en wanneer de medewerker zijn werk doet. “Het papierloze kantoor is al geruime tijd een feit en sindsdien wordt er veel thuisgewerkt”, aldus Van der Pol. “In de toekomst zal er nog meer thuis worden gewerkt. De clubhuizen zijn eigenlijk een overgangsfase: je bent niet thuis maar ook niet op de afdeling.”

In de grote oorfauteuils in het Steenhuis kunnen de medewerkers ‘beschut’ werken en overleggen.