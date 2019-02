Interpolis lanceert Bedrijven Compact Polis Glastuinbouw

Interpolis heeft vorige week de eerste Bedrijven Compact Polis gesloten die specifiek is toegesneden op de glastuinbouw. De Rabo-dochter gaat meer doelgroepversies van de BCP in de markt zetten.

Op de BCP Glastuinbouw kunnen dekkingen worden meeverzekerd die voorheen onder het merk Hagelunie (nu: Interpolis Agro) werden gesloten. Het gaat om de Glastuinbouw Bedrijvenpolis, dekkingen voor gewassen in kassen en bedrijfsgebouwen, land- en tuinbouwgewassen te velde en de milieuschadepolis. In totaal worden het komende jaar zo’n 21.000 Hagelunie-klanten omgezet naar een BCP Glastuinbouw.

Na de conversie gaat Interpolis werken aan doelgroepversies voor de andere grote sectoren in de agrarische bedrijfstak. De eerste polis werd gesloten door de tomatenkwekerij van de broers Wilbert en Vincent van Winden uit Pijnacker. Bij de feestelijke uitreiking werd een cheque van e 1.000 uitgereikt aan de stichting CliniClowns.

De broers Vincent (tweede van links) en Wilbert van Winden (rechts van Sinterklaas) ontvingen op 6 december uit handen van Bernard Koeckhoven, manager Interpolis Agro, (tweede van rechts) een marsepeinen versie van hun polis.