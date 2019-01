Interpolis: 35% levenomzet komt in 2010 uit buitenland

Rabobank-dochter Interpolis is al actief in Luxemburg, waar binnenkort de duizendste levenpolis wordt verkocht en in Portugal. In het Zuideuropese land wordt door de joint-venture Crédito Agricola Vida (25 medewerkers) levenpolissen afgezet in samenwerking met 140 lokale banken. In 2001 bedroeg de omzet e 37,5 mln en de brutowinst e 1,2 mln.

Interpolis wil haar activiteiten uitbreiden naar onder meer Spanje. Feitelijk is de maatschappij daar al te laat, zegt Axel de Boer, manager van Interpolis International in het huisorgaan. “Ruim zeventig procent van de levenproductie loopt daar al via banken. We denken dan ook eerder aan een acquisitie of deelneming. Dat is de enige manier om zo’n markt nog binnen te komen.”

In Ierland wil Interpolis via de onlangs overgenomen Rabo-dochter ACCBank levenpolissen aan de man gaan brengen. In Polen zijn ook al de eerste contacten gelegd. Buiten Europa heeft Interpolis de blik vooral gevestigd op Amerika om daar private-labelproducten te gaan verkopen in samenwerking met kleine(re) lokale banken. “Binnenkort gaan van start met een proefproject om te zien of deze opzet werkt”, aldus De Boer.