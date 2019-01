Intermediair-kunst bij AXA

Het is geschilderd door verzekeringsadviseurs, de directie van AXA en salesmanagers, en heeft als titel: ‘Tree of life’. De explosie van creativiteit vond eind januari in Amsterdam plaats, waar AXA 450 adviseurs en hun partners te gast had. Kunstenaar Dadara had de regie in handen en leverde hier en daar een kundige penseelstreek. Het schilderij symboliseert de hechte samenwerking tussen AXA en zijn relaties. “Alleen daarom al verdient dit drieluik een prominente plek in ons pand”, vindt directievoorzitter Jan van den Berg.