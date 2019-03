Intermediair kan via Hooge Huys geld geven aan scholen

Tussenpersonen kunnen via Hooge Huys een cultuureducatief project van een basisschool in hun regio ondersteunen.

Hooge Huys biedt het intermediair de mogelijkheid om financiële steun te verlenen aan een project van een reguliere basisschool of een speciale school voor kinderen tot twaalf jaar. Het moet gaan om een cultuureducatief project, zoals de aanschaf van (kunst)boeken of het bezoeken van een museum of voorstelling. De verzekeraar kan hiervoor een bedrag van maximaal e 2.250 (incl. btw en schenkingsrechten) toekennen. Een verzoek hiervoor, met uitgebreide projectomschrijving, kan de tussenpersoon indienen bij zijn accountmanager. Het aanbod geldt het schooljaar 2003-2004.

Met de financiële ondersteuning wil Hooge Huys haar betrokkenheid met de samenleving tonen. Dit wordt mogelijk wordt gemaakt via het Hooge Huys Cultuurfonds, dat onderdeel is van het SNS Reaal Fonds.