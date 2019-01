Intermediair kan mutaties melden via Amev Cockpit

In juli komt een nieuwe versie uit van het extranet. Dan zal de mutatiefunctie voor de meeste particuliere schadeproducten klaar zijn, met automatische verwerking van de mutaties in de backoffice.

Ook zal de mutatiefunctie van een aantal levensverzekeringen in juli klaar zijn. Verder wordt in die versie een inkijkfunctie in het acceptatiesysteem voor Schade gerealiseerd, zodat de tussenpersoon het acceptatietraject kan volgen.

GPRS-proef

Tussenpersonen die deelnemen aan het Intermediair Platform Cockpit kunnen een maand lang gratis mobiel op Cockpit en andere internetsites komen. Hiervoor wordt samengewerkt met telecomaanbieder O2 (voorheen Telfort). Met behulp van een GPRS-telefoon (General Packet Radio Service, red) en een laptop kan de tussenpersoon internet op, ongeacht waar hij zich bevindt in Nederland. Dit is vooral aantrekkelijk voor tussenpersonen die bij klanten op bezoek zijn en ter plekke een offerte willen maken.

Verder loopt een proef met de Generieke Interface Manager, de zogeheten GIM. Amev heeft deze standaard, waarmee tussenpersonen via één standaardcommunicatiekanaal met meerdere verzekeraars zaken kunnen doen, al ingebouwd in Cockpit en wil nu ervaring opdoen met een aantal tussenpersonen en de systeemhuizen ASN en Anva.