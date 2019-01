Intermediair kan bij Fundum zeemijlen sparen

Met Fundum-Regatta verdient de tussenpersoon in vier etappes zeemijlen bij het aanvragen van een aov. Om alle kantoren dezelfde kansen te geven, is het aantal zeemijlen gerelateerd aan de reguliere productie van het kantoor. Voor nieuwe relaties is er een speciale regeling: in de eerste etappe is een mijlentoekenning gebaseerd op een gemiddelde score, daarna een bijstelling op grond van de eigen productie. Bij een collectiviteit leveren elke vijf aspirant-verzekerden evenveel zeemijlen op als een individuele. Bovendien geldt een bonus op collectiviteiten als de Fundum-aanvraag deel heeft uitgemaakt van een collectieve offerte voor andere verzekeringen bij een andere verzekeraar. De bonus is 10% over de etappe-score met een maximum per etappe van 50%.

Per etappe zullen een 1e, 2e en 3e prijs worden uitgereikt. Fundum heeft deze prijzen nog niet vastgesteld, maar gaat er van uit dat er een relatie zal zijn met zeilen. De twee hoofdprijzen staan wel vast: een vijfdaags verblijf in de VS en een tweedaags verblijf in Engeland, beide voor vijf medewerkers van het kantoor.