Intermediair in bestuur van HDN

Het bestuur bestond voorheen alleen uit vertegenwoordigers van geldgevers en verzekeraars. Om ook het intermediair een stem te geven, is uit die hoek een vaste vertegenwoordiging gekozen. “Ook ketens, service- en inkoopcombinaties hebben zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor HDN en de HDN-werkwijze opgenomen in hun bedrijfsvoering. Deze toewijding aan de standaard van de kant van het intermediair vraagt om gepaste invloed op besluitvorming en toekomstige ontwikkelingen”, aldus HDN.

Van maatschappijzijde was er de wens om een meer intensieve dialoog te kunnen voeren met de afnemers. De benoemde intermediairbestuursleden zijn: Nikaj Pennings (Welke Financiële Diensten), Robin Baks (Dutch Insurance Network) en Bas Millenaar (De Hypotheker).

Het hoofdbestuur bestaat verder uit: voorzitter Wim Mondeel (Direktbank), penningmeester Ernst Jan Boers (Bouwfonds), bestuurslid Wim Witteveen (Postbank Hypotheken), bestuurslid Michel van Dam (De Goudse) en bestuurslid Lex Mentink (Achmea Hypotheken).